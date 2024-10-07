Зміни допоможуть студії швидше розробляти ігри.

На фіналі чемпіонату світу з Halo був представлений відеоролик, який ознаменував початок нової ери для франшизи. У ролику показали знайомі пейзажі із серії Halo в оновленому, сучасному виконанні.

Головна новина - студія 343 Industries тепер називається Halo Studios і буде використовувати Unreal Engine 5 для всіх майбутніх проєктів серії. Ця зміна дасть змогу прискорити випуск контенту і спростити розробку ігор. За словами глави студії П'єра Хінтзе, це не розрив із минулим, а початок нової глави: "Ми хочемо змінити не тільки технологічну складову розроблення, а й сам підхід до створення ігор серії Halo. Ми починаємо новий етап сьогодні".

Перехід на Unreal Engine дасть команді можливість зосередитися на створенні ігор, а не на підтримці власного рушія. Це також полегшить залучення нових фахівців, оскільки Unreal Engine знайомий багатьом розробникам. Halo Studios вже працюють над кількома новими іграми, хоча точні терміни їхнього виходу поки не називаються.

Відео дня

Проєкт Foundry, представлений на чемпіонаті, став дослідницьким проєктом для оцінки можливостей Unreal Engine у розробці майбутніх частин Halo. У Foundry команда створила три унікальні біоми: ліси, натхненні Тихоокеанським Північним Заходом, крижані пустки і заражені території, заповнені Потопом. Цей проєкт дав змогу розробникам протестувати нову технологію і показати, який вигляд може мати майбутнє ігор серії.

Halo Studios мають намір зберегти дух серії, дотримуючись знайомої атмосфери і якості геймплея. За словами Хінтзе, команда буде зосереджена на тому, що важливо для гравців, і прагне створити найкращі ігри Halo в історії франшизи.

Нагадаємо, що нещодавно в Assassin's Creed Mirage з'явилася сторінка в Steam. Тепер це нова стратегія з продажу в Ubisoft - усі проєкти виходять одразу в усі магазини. Майбутня Assassin's Creed Shadows теж вийде в Steam.

Що таке Halo

Серія Halo почалася 2001 року з виходу гри Halo: Combat Evolved, розробленої студією Bungie. Дія ігор відбувається в далекому майбутньому, де людство веде війну з інопланетним союзом під назвою Ковенант. Головним героєм виступає Майстер Чіф, генетично поліпшений суперсолдат, разом зі штучним інтелектом Кортаною, вони борються за порятунок людства.

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