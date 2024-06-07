Також Microsoft обмірковує можливість випуску на PS5 й інших своїх відомих тайтлів, серед яких Starfield і Hellblade 2.

Відомий журналіст Том Воррен (The Verge) повідомив, що в роботі знаходиться ремастер Halo: Combat Evolved. Це перша частина по відомій франшизі, що вийшла у 2001 році. Ба більше, видавець серйозно розглядає можливість випуску шутера на PS5.

План із випуску ексклюзивів Xbox на інших платформах називається "Project Latitude". У його рамках Microsoft вже випустила Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush і Grounded на консолях конкурентів. А ось прийдешні Gears of War і Fable (2024) навряд чи заглянуть на PlayStation – вони залишаться ексклюзивами ПК і Xbox.

Поки що Microsoft обмірковує можливість випуску на PS5 ще низки ігор, серед яких Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mythology, Senua's Saga: Hellblade II, Starfield, і, звісно ж, Halo. Хоча Том Воррен не впевнений у випуску ремастера Halo на PS5 на 100%, але ймовірність цього висока.

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Більше інформації про майбутні новинки мають розкрити на конференції Xbox Games Showcase 2024, яка розпочнеться 9 червня о 20:00 за Києвом. За чутками, на ній також можуть анонсувати портативну консоль Xbox.

Halo: Combat Evolved була створена Bungie і випущена у 2001 році як стартова гра для оригінального Xbox. У 2011 році вона отримала ювілейний ремастер Halo: Combat Evolved Anniversary для Xbox 360, а в 2014-му була перевидана ще раз у складі Halo: The Master Chief Collection для Xbox One. Деталі нової версії поки не розкриваються.

Нагадаємо, у 2024 році починається нова епоха літніх ігрових шоу. Після "смерті" E3 на її місце прийшло безліч великих шоу та заходи меншого масштабу. У мережі склали зручний розклад головних ігрових презентацій, які пройдуть у найближчі 90 днів.

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