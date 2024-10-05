Торішній Assassin's Creed готується до виходу на сервісі Valve.

Assassin's Creed Mirage, що вийшов минулого року, готується до релізу в Steam, користувачі знайшли сторінку гри в сервісі від Valve. Нагадаємо, що раніше проєкт продавався тільки в Ubisoft Connect і Epic Games Store.

Ubisoft анонсувала, що гра вийде цього місяця. Крім того, у Steam версії Assassin's Creed Mirage буде підтримка досягнень, чого не було в інших іграх серії, які виходили на платформі Гейба Ньюелла вже постфактум.

Також зазначено, що гра отримає систему захисту від піратства Denuvo і вимагатиме прив'язки Steam акаунта до Ubisoft Connect.

Відео дня

Крім того, 21 листопада в Steam очікується реліз Star Wars Outlaws. У магазині Ubisoft гра вийшла ще в липні цього року.

Усе це частина нової стратегії Ubisoft з продажу, тепер ігри студії поширюватимуться у всіх магазинах одночасно. Майбутня Assassin's Creed Shadows теж буде доступною в Steam з дня релізу.

Нагадаємо, що нещодавно Том Хендерсон довідався про плани Ubisoft на серію Assassin's Creed. За його словами, у найближчі 5 років студія планує випустити 10 ігор у серії. Серед них ремейк Assassin's Creed Black Flag, а також експериментальні проєкти, на кшталт повноцінної частини серії ексклюзивно для смартфонів або сесійного мультиплеєра в стилі Fall Guys.

Трохи про Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage - це частина знаменитої серії ігор від Ubisoft, розроблена студією Ubisoft Bordeaux. Сюжет гри розгортається в Багдаді IX століття, де гравці беруть на себе роль Басіма Ібн Ісхака, майстра-асасина, знайомого фанатам серії за Assassin's Creed Valhalla. Mirage повертає до класичної формули серії з упором на скритність і паркур, що робить її своєрідним поверненням до витоків франшизи.

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