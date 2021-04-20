Для 63% респондентів головна причина захоплення кіберспортом – це драйв і задоволення від змагань.

Кіберспорт в Україні набирає все більшої популярності. Так, кіберспортивні змагання час від часу дивляться 6 з 10 наших співвітчизників. А кожен 10-й бере участь у подібних турнірах.

Про це в дослідженні на замовлення Wargaming повідомила компанія NielsenIQ.

Згідно з опитуванням, кіберспортивні змагання щодня дивиться лише 2% українських геймерів, а раз на тиждень – 13%. А ось 40% вітчизняних гравців взагалі не дивляться трансляції кіберспортивних турнірів.

"Дослідження Nielsen Sport в регіоні показують, що серед кіберспортивних уболівальників переважають чоловіки і молода аудиторія (до 30 років). Втім, присутня тенденція до зростання частки жінок. Думаю, подібні тенденції ми будемо спостерігати і в Україні, адже серед українських гравців у відеоігри вагома частка – саме жінки", – пояснює керівник відділу досліджень споживачів і покупців NielsenIQ Тетяна Шевченко.

У компанії також підкреслили, що пандемія COVID-19 посприяла зростанню інтересу до відеоігор в цілому і кіберспорту зокрема серед українських геймерів.

Варто також зазначити, що в Україні в аматорських турнірах беруть участь 29% респондентів, а в професійних змаганнях – 13%. Ще 25% хочуть почати брати участь в аматорських змаганнях, а 26% хотіли б випробувати свої сили у професійних заходах.

Для 63% опитаних головна причина захоплення кіберспортом – це драйв і задоволення від змагань. А 19% хочуть стати професійними гравцями.

Нагадаємо, раніше компанія NielsenIQ проводила інше дослідження українського ринку, згідно з яким найпопулярнішими іграми серед вітчизняних геймерів стали World of Tanks, Minecraft та Dota 2.

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Автор: Сергій Коршунов