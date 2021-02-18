В середньому 7 з 10 українських геймерів мають одну або кілька вищих освіт.

Близько 63% українців у віці від 31 до 35 років грають в комп'ютерні ігри, щоб "відключитися від реальності". А ось понад 80% геймерів-підлітків розглядають ігри, як дієвий спосіб вбити час.

Про це в дослідженні українського ринку відеоігор заявила аудиторська компанія Nielsen.

Згідно з даними компанії, більша частина українців воліє грати на смартфонах і комп'ютерах. І лише 15% геймерів найчастіше грають на консолях. При цьому володіє ігровими приставками третина українських геймерів. З них 29% планують придбати PlayStation 5 та лише 7% замислилися над покупкою Xbox Series X. Проте більша частина – 55% опитаних не планують поки купувати консолі нового покоління.

Найчастіше українці проводять в іграх не більше 1-3 годин на день. Однак є й ті, хто грає по 12-16 годин на добу.

В середньому українські геймери готові витрачати на ігри від 250 до 500 грн. І тільки 9% готові заплатити за гру від 1000 до 2500 грн. Втім, більш популярними серед українців є умовно-безкоштовні ігри. У них найчастіше грає 72% користувачів.

Найпопулярніші жанри ігор серед українців:

Пазл – найчастіше грає 12%, а час від часу 28%;

Vehicle shooter – найчастіше грає 11%, а час від часу 24%;

Шутер – найчастіше грає 10%, а час від часу 38%;

Симулятор – найчастіше грає 10%, а час від часу 32%.

Цікаво, що при цьому найбільше українці готові витрачати гроші в файтингах, RPG та пісочницях.

Топ-5 найпопулярніших ігор серед українців:

World of Tanks – грали за останні 6 місяців 37%;

Minecraft – грали за останні 6 місяців 27%;

FIFA 20/FIFA21 – грали за останні 6 місяців 24%;

CS:GO – грали за останні 6 місяців 23%;

GTA 5 – грали за останні 6 місяців 21%.

Варто також відзначити, що всупереч стереотипу, у відеоігри в Україні грають не лише діти. Середній вік вітчизняних гравців – 31 рік. Згідно з дослідженням, 65% українських геймерів живуть у шлюбі, а 7 з 10 гравців мають одну або кілька вищих освіт.

Підкреслимо, що це стало першим великим дослідженням українського ринку відеоігор. Його у компанії Nielsen замовила студія Wargaming.

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Автор: Сергій Коршунов