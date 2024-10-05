Геймери скаржаться на нудний сюжет і брак нового контенту.

Доповнення Shattered Space до Starfield з моменту виходу стикається з негативною реакцією гравців. З 30 вересня, коли відбувся реліз DLC, його рейтинг у Steam впав до "здебільшого негативних", лише 31% із 1998 відгуків користувачів виявилися позитивними.

Гравці відзначають, що Shattered Space не виправдала очікувань і виявилася менш змістовною, ніж раніше випущені DLC для ігор Bethesda. Основні претензії стосуються малої тривалості сюжетної лінії, невисокої якості діалогів, відсутності нових ігрових механік і завищеної ціни за контент, який не вносить значних змін у гру. Дім Варуун, одна з великих фракцій у лорі всесвіту Starfield, яка так і не отримала свого ланцюжка квестів в основній грі, у доповненні виявляється недостатньо проробленою.

Багато гравців порівнюють Shattered Space з іншими доповненнями Bethesda, наприклад, Far Harbor для Fallout 4, який крім додавання нового регіону для досліджень серйозно розширював всесвіт гри. Shattered Space обмежується однією планетою, і в ньому практично відсутні поліпшення в космічних битвах, будівництві кораблів або розвитку аванпостів.

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Критики на сайті Metacritic також не оцінили доповнення: версія для ПК має рейтинг 63%, а для Xbox - 57%. Основні скарги пов'язані з багами, високою вартістю і недостатньою кількістю контенту.

Starfield: Shattered Space доступна на ПК і Xbox Series.

Нагадаємо, що нещодавно для The Witcher 3: Wild Hunt було презентовано фанатське доповнення, яке додає в гру нову сюжетну гілку і локацію для досліджень. Автор розробив мод спеціально для конкурсу від CD Project RED.

Трохи про Shattered Space

Майже через рік після релізу Starfield отримав перше сюжетне доповнення.

За сюжетом головний герой вирушає на планету Варуункай, яка прихована від непотрібних очей. У місті Дазра проходили секретні експерименти з гравітаційними двигунами, які закінчилися трагедією для жителів планети. Гравцеві належить дізнатися історію занепаду цілої цивілізації і розплутати клубок політичних ігор прихованого клану, який весь цей час керував Варуункаєм з тіні.

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