Гравець зробив масштабну модифікацію для участі в конкурсі від CD Project RED.

У травні цього року CD Project RED представила офіційний редактор модів для The Witcher 3: Wild Hunt під назвою REDkit. Уже влітку студія оголосила про конкурс серед авторів модифікацій для гри, головним критерієм для прийому робіт стало використання інструментарію від розробників.

Модороб під ніком Roi_Jean вирішив узяти участь у конкурсі та зробив модифікацію Song of Wind, яка додає в гру новий ланцюжок квестів, незвіданий регіон для досліджень, а також новий вид транспорту.

За сюжетом Геральт опиняється в Новіграді, де знайомиться з групою дослідників, які шукають загадковий Острів, що шепоче. Один із учених, професор Маркус фон Піплін, запрошує відьмака взяти участь в експедиції як охоронця. Маркус планує дістатися до острова на незвичайному транспортному засобі, який виявляється в новинку не тільки для Геральта, а й для всього Неверленда: на повітряній кулі. Керувати літальним апаратом автор довірив гравцеві.

Демоверсія модифікації вже доступна для всіх охочих на Nexus Mods. Щоб почати проходження потрібно зустрітися з гінцем, який чекає на Геральта в порту Новіграда. Автор зазначає, що перш ніж починати доповнення, слід прокачати відьмака до 50-го рівня.

Нагадаємо, що Larian Studios теж нещодавно ввела офіційний інструментарій для створення модів для Baldur's Gate 3. У зв'язку з цим, студія поділилася цікавою статистикою щодо модифікацій для гри. Наприклад, виявляється, що за останній місяць гравці завантажили 22 мільйони модів для Baldur's Gate 3.

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