Доповнення занурить гравця в космічний жах на загадковій планеті.

Через майже рік після релізу Starfield отримає перше сюжетне доповнення. DLC отримало назву Shattered Space і Bethesda обіцяє, що це буде найстрашніше доповнення в історії компанії.

За сюжетом головний герой вирушить на планету Ва'руун'кай, яка прихована від непотрібних очей. У місті Дазра проходили секретні експерименти з гравітаційними двигунами, які закінчилися трагедією для жителів планети. Головна тема Starfield - дослідження світів, зазначає Bethesda, гравцеві належить дізнатися історію занепаду цілої цивілізації та розплутати клубок політичних ігор прихованого клану, який увесь цей час керував Ва'руун'каєм із тіні. Доповнення покаже, як тяга до знань і відкриттів може призвести до катастрофи.

Напередодні релізу DLC, Bethesda опублікувала невеликий посібник як отримати доступ до Shattered Space. Власники Premium Edition отримають доповнення безкоштовно відразу після його виходу. Гравці, які купили стандартне видання, повинні купити DLC окремо, зараз його можна попередньо замовити в Steam за 760 гривень. Власникам підписки Xbox Game Pass не дадуть Shattered Space, щоб випробувати доповнення потрібно проапгрейдити версію гри до Premium Edition.

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Контент Shattered Space буде доступний відразу після закінчення вступного квесту "Один маленький крок". Гравець отримає сигнал лиха від віддаленої космічної станції Оракл. Хоч DLC можна почати проходити і на самому початку гри, Bethesda рекомендує відкласти його, поки герой не отримає 35 рівень.

Реліз DLC Shattered Space для Starfield заплановано на 30 вересня о 18:00 за київським часом. Доповнення буде доступне на ПК і Xbox Series.

Нагадаємо, що вже наступного місяця вийде нова гра в серії Batman Arkham. Це буде VR спін-офф, дії якого розгорнуться між Arkham Asylum і Arkham Origins.

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