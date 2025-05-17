При цьому гроші за скіни і донатну валюту повертати ніхто не збирається.

Activision згортає Call of Duty: Warzone Mobile, проєкт не вистрілив. Уже 19 травня гру приберуть з App Store і Google Play, а разом із цим вимкнуть сезонний контент, внутрішньоігровий магазин і кросплатформні функції.

Завантажити гру після цієї дати буде неможливо, але в тих, хто встигне, залишиться можливість продовжувати грати, поки компанія не вимкне сервери.

Офіційна причина закриття - мобільна Warzone не виправдала очікувань. Activision прямо говорить, що перенесення королівської битви на смартфони виявилося не таким успішним, як розраховували. Незважаючи на підтримку кросспрогресії і тісний зв'язок з основною екосистемою Call of Duty, мобільна аудиторія в результаті не перейнялася.

Відео дня

Повернення коштів чекати не варто: всі гроші, вкладені в донатні скіни та валюту, залишаться в мертвій грі. Однак при переході в COD: Mobile Activision обіцяє деякі бонуси.

Warzone Mobile вийшла 21 березня 2024 року і задумувалася як стратегічне розширення франшизи на тлі мобільного зростання і партнерства з Microsoft.

Раніше ми розповідали, що Activision працює над новим сюжетним мультиплеєром у відкритому світі на новому рушії. Це буде повністю нова серія, каже один із розробників.

Вас також можуть зацікавити новини: