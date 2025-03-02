Це буде повністю нова серія, каже один із розробників.

Минулого року Activision представила нову студію Elsewhere Entertainment, заявивши, що вона займеться створенням "гри, що визначає жанр". Тривалий час жодних новин не було, але тепер з'явилися перші подробиці про проєкт.

Розробник з Elsewhere Entertainment Лукаш Нізік написав у себе на LinkedIn, що гра буде відкритим світом з акцентом на сюжет і мультиплеєр, а головне - створюється на абсолютно новому ігровому рушії.

Варто зазначити, що Activision десятиліттями використовувала IW Engine, який лежить в основі всіх частин Call of Duty. Але Elsewhere Entertainment відмовляється від нього на користь нового технологічного рішення, що робить цей проєкт досить амбітним.

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Поки залишається тільки гадати, що за жанр вибрали розробники. Чи буде це шутер у дусі Call of Duty, екшен-RPG або щось абсолютно нове? Дізнаємося пізніше, коли Activision офіційно представить гру.

Раніше ми розповідали, що творці останніх Wolfenstein та Indiana Jones and The Great Circle з Machine Games оголосили, що шукають багато розробників, щоб робити "дуже круті речі".

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