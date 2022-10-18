У ролику показані заїзди в різних частинах міста і поліпшення автомобіля.

Тиждень тому Criterion Games і Electronic Arts опублікували короткий тизер з ігровим процесом Need for Speed Unbound. А тепер розробники поділилися повноцінним геймплейним трейлером. У ньому показали погоні з поліцією, різноманітні заїзди, поліпшення автомобіля, трюки та інше.

Судячи з ролику, траси в грі пролягають в різних частинах Лейкшора. Користувачі змагатимуться як на широких вулицях центральних районів, так і в промислових нетрях. Треки включають ділянки з трамплінами і різкими поворотами, де можна виконувати різноманітні трюки.

Вагома частина трейлера присвячена втечам від поліції. Коли гравця починають переслідувати копи, накопичується рівень "розпалу". Разом з ним зростає і кількість машин правоохоронців, які намагаються спіймати користувача.

Ролик також підтвердив, що в грі буде багата система поліпшення автомобілів. А ще кадри відео дозволяють оцінити мальовані візуальні ефекти — крила, дим, іскри, полум'я та інше.

Need for Speed Unbound: основні подробиці

У проекті реалізують 143 автомобілі різних популярних марок. Сюди відносяться Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche і багато інших

Сюжетна кампанія розповідає про двох друзів, які повинні пройти серію випробувань і повернути сімейний автомобіль.

У кожного персонажа в рамках оповіді є свій характер, історія, смаки і автомобілі. Героїв можна зустріти, катаючись в безшовному відкритому світі. Вигадане місто Лейкшор в грі натхненне Чикаго.

Для участі в сюжетних гонках знадобиться платити внесок, який повертається в разі перемоги. Під час змагання також можна робити ставки на обіграш конкретного супротивника.

Багато уваги в Need for Speed Unbound приділяється гонитвам з поліцією. Користувачам дозволять налаштовувати кількість правоохоронців. А уникнути зустрічей з копами допоможе сканер і механіка виявлення.

Criterion Games пообіцяла поліпшити фізичну модель, щоб відчувалася різниця між машинами.

Мультиплеєр в проекті буде безшовним з підтримкою кроссплея. Користувачі зможуть вільно кататися по світу і зустрічати інших реальних гонщиків.

Need for Speed Unbound вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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