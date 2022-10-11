Анімаційні ефекти роблять заїзди більш яскравими.

Студія Criterion Games і видавництво Electronic Arts опублікували новий тизер гоночної гри Need for Speed Unbound. У ньому вперше показали геймплейні кадри з різноманітними заїздами.

Ролик показує змагання в міському середовищі на спортивних автомобілях. Траси, судячи з відео, будуть включать трампліни, які дозволять злетіти високо в повітря. Будуть також ділянки з крутими поворотами, де зручно виконувати дрифт.

Сказати щось про фізику автомобіля на основі короткого ролика складно. Але зате вже можна оцінити роботу анімаційних ефектів. Їх дозволять налаштовувати на свій смак і навіть повністю відключати, якщо захочеться більше реалізму.

Мальовані дим, полум'я, крила та інші добавки непогано освіжають швидкі заїзди. Вони підкреслюють динаміку і додають видовищності всім трюкам. Змагання стають більш яскравими, хоча місцями ефекти можуть заважати оцінити обстановку на трасі.

Need for Speed Unbound: основні подробиці

У проекті реалізують 143 автомобілі різних популярних марок. Сюди відносяться Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche і багато інших

Сюжетна кампанія розповідає про двох друзів, які повинні пройти серію випробувань і повернути сімейний автомобіль.

У кожного персонажа в рамках оповіді є свій характер, історія, смаки і автомобілі. Героїв можна зустріти, катаючись в безшовному відкритому світі. Вигадане місто Лейкшор в грі натхненне Чикаго.

Для участі в сюжетних гонках знадобиться платити внесок, який повертається в разі перемоги. Під час змагання також можна робити ставки на обіграш конкретного супротивника.

Багато уваги в Need for Speed Unbound приділяється гонитвам з поліцією. Користувачам дозволять налаштовувати кількість правоохоронців. А уникнути зустрічей з копами допоможе сканер і механіка виявлення.

Criterion Games пообіцяла поліпшити фізичну модель, щоб відчувалася різниця між машинами.

Мультиплеєр в проекті буде безшовним з підтримкою кроссплея. Користувачі зможуть вільно кататися по світу і зустрічати інших реальних гонщиків.

Need for Speed Unbound вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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