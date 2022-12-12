Найімовірніше, це суб'єктивна думка.

Актор Ідріс Ельба впевнений, що користувачів чекає опрацьована оповідь в Phantom Liberty — сюжетному доповненні до Cyberpunk 2077. Про це він відкрито написав на своєму акаунті в Twitter.

CD Projekt RED опублікувала пост з описом персонажа актора: "Представляємо Ідріса Ельбу в ролі Соломона Ріда, агента ФРУ з НСША. Об'єднайтеся та візьміть на себе неможливу місію шпигунства та виживання в Phantom Liberty, шпигунському трилері для Cyberpunk 2077, який розгортається в абсолютно новому районі Найт-Сіті".

На повідомлення відреагував Ельба. Він написав у відповідь: "Найглибша оповідь в іграх. Насолоджуйтеся". Тобто історія в Phantom Liberty повинна порадувати фанатів. Правда, поки незрозуміло, наскільки добре Ельба знайомий з іграми, щоб робити такі заяви.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві встане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить — персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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