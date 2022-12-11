Фанати вважають, що в Phantom Liberty загляне Морган Блекхенд.

У рамках церемонії нагородження The Game Awards 2022 CD Projekt RED показала перший повноцінний трейлер доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. На основі ролика фанати зробили висновок, що в прийдешній добавці може з'явитися легендарний персонаж з настільної гри Cyberpunk 2020.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом snake_edger звернув увагу, що на 23 секунді відео демонструється суворий чоловік, який виглядає, як найманець-одинак. Він має чорний хромований протез замість руки. А це відмінна риса Моргана Блекхенда — відомого корпоративного охоронця і вбивці з багаторічним досвідом, який працював на "Мілітех".

Правда, тут є заковика. Раніше творець всесвіту Cyberpunk Майк Пондсміт заявив фанатам, що згаданий персонаж не з'явиться в Phantom Liberty. Він може володіти такою інформацією, адже співпрацює з CD Projekt RED в якості консультанта. Однак Пондсміту нічого не заважало навмисно зробити неправдиву заяву з метою здивувати аудиторію. І хоча герой в трейлері дійсно схожий на Блекхенда, підтвердити це повинна CDPR, а розробники поки не коментують здогади фанатів.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві встане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить — персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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