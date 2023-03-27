Про що буде продовження, поки невідомо.

На виставці PAX East 2023 актор Бен Прендергаст, відомий завдяки ролі Тюра в God of War Ragnarök, поспілкувався з фанатами. Він відповів на запитання шанувальників і зробив кілька важливих натяків.

Спочатку виконавець згадав про свого персонажа. Прендергаст повідомив: "Я скажу так: це не останній раз, коли ви бачили Тюра". Тобто герой з'явиться в якомусь з майбутніх творів. Найімовірніше, йдеться про доповнення до God of War Ragnarök. Такий варіант здається найбільш очевидним, але є ще одна версія — пряме продовження.

Під час спілкування з фанатами Прендергаст підтвердив, що готується нова гра в серії. За словами актора, він "знає небагато, але не знає багато" про наступну God of War. Користувачі відразу згадали єгипетські татуювання на руці Тюра. Можливо, фанатів чекає подорож в царство пірамід, де персонаж постане в новому образі.

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God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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