Sony випустила "пробник" для підписників PS Plus Premium.

God of War Ragnarök — це визнаний хіт і один з головних релізів минулого року. Гра стала рекордсменом з продажів за перший тиждень після виходу серед проєктів від внутрішніх студій Sony. Тираж за сім днів склав 5,1 млн копій, а за три місяці — понад 11 млн. Щоб привернути ще більше уваги до God of War Ragnarök, розробники випустили демоверсію екшену. Правда, доступна вона не всім.

Як повідомило видання Push Square, пройти "пробник" зможуть тільки підписники PlayStation Plus Premium з Північної Америки. Однак в найближчому майбутньому кількість регіонів можуть збільшити. Демо інших ексклюзивів PS4 та PS5, таких як Horizon Forbidden West, доступні у всьому світі.

"Пробник" God of War Ragnarök обмежений трьома годинами геймплея. За цей час користувачі зможуть освоїтися в проєкті, вивчити ази бойової системи і побачити деякі локації.

Відео дня

На жаль, поки що гра продається без знижок і доступна в Україні за 1999 гривень для PS4 і 2299 гривень для PlayStation двох поколінь. Є також цифрове розширене видання з додатковим контентом за 2599 гривень.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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