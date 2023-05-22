Реліз відбудеться в середині осені.

Alan Wake 2 — головний реліз фінської студії Remedy Entertainment. Гра повинна вийти в поточному році, а нещодавно з'явилася точніша інформація з цього приводу.

Актор озвучення Меттью Порретта став гостем у свіжому випуску подкасту Monsters, Madness and Magic. Під час бесіди він заявив: "Я працював і буду ще працювати над Alan Wake 2, думаю, вона повинна вийти в жовтні, але точного часу я не знаю". Цей вислів виконавця можна почути в ролику нижче на 26 хвилині.

Окремо Поретта розповів про роботу над прийдешнім хорором з елементами виживання. Актор розповів, як проходив прослуховування і виконував свою роль в офісі Remedy Entertainment у Фінляндії, де він провів багато часу.

Нагадаємо, гендиректор студії-розробника Теро Віртала в кінці квітня підтвердив, що Alan Wake 2 повинна вийти протягом 2023 року. Виробництво знаходиться на фінальному етапі, а частину співробітників поступово переводять на інші проєкти.

Alan Wake 2 — основні подробиці

Це перший повноцінний хорор з елементами виживання від фінської студії. Події сиквела розгортаються після сюжету першої частини, в центрі історії — письменник Алан Уейк.

Розробники обіцяють реалізувати заплутану оповідь і напружену атмосферу.

Проект створюється на вдосконаленій версії рушія Northlight, власної технології Remedy. Це гарантує належний рівень реалізму.

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