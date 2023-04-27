Схоже, гра дійсно вийде в 2023 році.

Alan Wake 2 має високі шанси вийти в поточному році. Фінська студія Remedy Entertainment в недавньому фінансовому звіті розповіла про прогрес у розробці гри. Виробництво рухається, згідно з раніше наміченими планами.

Про це повідомив генеральний директор Remedy Entertainment Теро Віртала. Він дав коментарі щодо фінансових показників і виробництва майбутніх ігор. За словами керівника, Alan Wake 2 вийшла на фінальний етап розробки. Реліз хорора з елементами виживання, як і раніше, запланований на 2023 рік.

Віртала зазначив, що в міру завершення створення гри частину співробітників Remedy переведуть в інші команди. Студія паралельно займається ще п'ятьма релізами — ремейками двох частин Max Рayne, Control 2, багатокористувацьким проектом Vanguard і кооперативним екшеном Condor у всесвіті Control. Всі вони знаходяться на різних стадіях виробництва і вийдуть тільки після Alan Wake 2.

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Нагадаємо, раніше Інсайдер і ведучий подкасту XboxEra Нік Бейкер (Shpeshal_Nick) повідомляв, що робота над сиквелом пригод Алана Вейка просувається добре. Гра виглядає фантастично і продемонструє всю силу PlayStation 5 і Xbox Series.

Alan Wake 2 — основні подробиці

Це перший повноцінний хорор з елементами виживання від фінської студії. Події сиквела розгортаються після сюжету першої частини, в центрі історії — письменник Алан Уейк.

Розробники обіцяють реалізувати заплутану оповідь і напружену атмосферу.

Проект створюється на вдосконаленій версії рушія Northlight, власної технології Remedy. Це гарантує належний рівень реалізму.

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