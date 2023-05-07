На жаль, Стівен Огг обійшовся без конкретики.

Після масштабного витоку матеріалів з попередньої версії Grand Theft Auto 6 у вересні інформація про гру майже не надходила. Однак нещодавно свою появу в новій частині прокоментував виконавець ролі Тревора в GTA V Стівен Огг. Правда, актор обійшовся без конкретики.

Автор YouTube-каналу MrBossFTW випустив свіжий ролик. На відео блогер поспілкувався зі Стівеном Оггом. Актор був достатньо лаконічним і заявив, що "поняття не має" чи з'явиться Тревор в Grand Theft Auto 6.

Після цього виконавець головної ролі в попередній частині серії кинув коротке "подивимося". Тобто повністю заперечувати появу свого персонажа в GTA 6 Стівен Огг не став. У багатьох іграх франшизи були присутні камео за участю героїв з минулих частин. Але навіть якщо актор записував репліки для Grand Theft Auto 6, він не може про це сказати безпосередньо через ембарго. Ось чому Стівен Огг висказався так коротко.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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