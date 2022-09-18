Всі фото і відео зроблені в тестовій версії і не відображають фінальну якість продукту.

Студія Rockstar Games допустила масштабний витік. У Мережу потрапили фото, відео і навіть початковий код тестової версії Grand Theft Auto 6. Матеріали дозволяють подивитися, як йде розробка гри, і оцінити начерки геймплея. А ще вони підтверджують інформацію інсайдерів про проект.

Посилання на архів з витоком опублікував відвідувач GTAForums під псевдонімом teapotuberhacker. Користувачі відразу ж опублікували матеріали на YouTube і в Twitter, тому Rockstar буде важко видалити всі фото і відео.

У роликах більшу частину часу демонструється створення і перевірка окремих аспектів гри. Сюди входить стрільба, розташування об'єктів на локаціях, реакція NPC на дії користувача тощо. Однак повноцінні геймплейні кадри теж є. Наприклад, нижче присутні уривки з пограбуванням кафе, спостереженням за вуличним трафіком і гонитвою за участю поліції. Вони дозволяють оцінити, як неігрові персонажі будуть вести себе в критичній ситуації.

Відео дня

Злиті уривки з відео і скриншоти не відображають фінальної якості GTA 6. Тестова версія призначена виключно для внутрішнього використання працівниками Rockstar. У ній немає частини текстур і ефектів, а окремі моделі присутні тільки в наполовину готовому стані.

Однак ці матеріали підтверджують попередню інформацію інсайдерів про Grand Theft Auto 6. Події очікуваного екшену дійсно розгортаються в сучасній версії Вайс-Сіті, а головними героями будуть хлопець і дівчина. Матеріали також містять згадки девкіта PS4, але чи вийде гра на минулому поколінні консолей, поки незррозуміло.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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