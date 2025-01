PlayStation 5 більше не потрібна: відбувся реліз Marvel's Spider-Man 2 на ПК

Екшен потребуватиме 140 ГБ на диску.

30 січня в Steam і Epic Games Store відбувся реліз Spider-Man 2 на ПК. Трохи більше як рік супергеройська гра була ексклюзивом PlayStation 5. Вартість становить 1699 грн.

У ПК-версії гри поліпшили графіку і деталізацію, додали роздільну здатність 4K, підтримку широкоформатних дисплеїв, сучасних технологій апскейлінгу, і загалом можливість глибшого налаштування під конкретну збірку.

Мінімальні системні вимоги:

Процесор: Intel Core i3-8100 або AMD Ryzen 3 3100

Відеокарта: GeForce GTX 1650 або AMD Radeon RX 5500 XT;

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Простір на диску: 140 ГБ.

Повні специфікації наведені на зображенні нижче:

На сайті Metacritic у PS5-версії гри 90 балів зі 100 можливих. Критики сходяться на думці, що у Insomniac Games і Sony вийшла не тільки одна з найкращих ігор за останні роки, а й одна з найкращих ігор про супергероїв у принципі.

У другій частині продовжується історія Людей-павуків, між якими можна перемикатися в будь-який момент натисканням однієї кнопки. У такий спосіб гра стала ледь не вдвічі веселішою: ігровий Нью-Йорк цікаво досліджувати і за Пітера Паркера, і за Майлза Моралеза, які володіють різними вміннями.

За сюжетом головним героям доведеться битися з суперлиходіями Крейвеном-мисливцем, Пісочною людиною і Ящіркою, а також зіткнутися з Веномом. У мегаполіс також повертається близький друг Пітера Паркера – Гаррі Осборн.

Крім Marvel's Spider-Man 2 найближчими місяцями на комп'ютери перенесуть The Last of Us 2 і Rise of the Ronin. Минулого року Sony портувала на ПК Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West і God of War: Ragnarok.

Раніше стало відомо, що Sony відмовляється від обов'язкової прив'язки PSN до ігор на ПК. До числа ігор, яких торкнеться зміна, увійшла і Marvel's Spider-Man 2.

