Підписникам PS Plus стала доступна пробна версія атмосферної пригоди Remedy.

У користувачів консолей PlayStation 5 з'явилася можливість безкоштовно зіграти в Alan Wake 2 – одну з найкращих ігор 2023 року.

Передплатникам PS Plus Deluxe та Premium стала доступна 3-годинна пробна версія атмосферної пригоди Remedy. Пройти гру за цей час не вийде, але цілком вистачить, щоб скласти перше враження і визначитися, купувати повну версію чи ні.

Раніше в PS Plus додали пробні версії таких хітів, як God of War Ragnarok, Persona 5 Royal та Baldur's Gate 3. При покупці повної версії весь прогрес з пробної версії переноситься в основну гру.

Реліз Alan Wake 2 відбувся 27 жовтня 2023 року. Оглядачі і звичайні гравці зійшлися на думку, що сиквел вдався й 13 років очікування були того варті. Середній бал гри склав 91 зі 100, це один з найбільш високооцінених тайтлів останніх років.

У грі реалізовано два протагоністи – письменник Алан Уейк, який намагається вибратися з потойбічного світу, і агент ФБР Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію, а гравці під час проходження можуть вільно перемикатися між ними.

За жанром Alan Wake 2 – сервайвел-хоррор з елементами детектива і трилера, але концептуально це справжнісінький артхаус. Дослідження локацій і перестрілки щедро розбавлені стильними вставками з живими акторами. Автори навіть додали в гру повноцінний мюзикл. А ще гра отримала офіційну українську локалізацію.

Вас також можуть зацікавити новини: