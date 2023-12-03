У топ традиційно увійшло 10 проєктів, серед яких є як крупні ААА-релізи, так і сміливі інді-тайтли.

Рік добігає кінця, а, отже, різні ігрові видання підбивають підсумки урожайного 2023-го. Популярне видання TIME одним з перших опублікувало добірку з найкращими іграми року. До нього традиційно увійшло 10 проєктів.

Найкращою грою року визнали не хітовий Baldur's Gate 3, а містична гра-жахів Alan Wake 2. Журналісти особливо високо оцінили сюжет, постійне відчуття небезпеки та сміливий підхід до оповідання, включаючи музичні номери.

"Срібло" отримала нова гра від Larian. Розробники довели всім, що жанр ізометричних RPG, який до виходу Baldur's Gate 3 відверто не користувався популярністю серед гравців, в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.

Замкнув трійку "Людина-павук 2". Insomniac Games та Sony випустили не лише одну з найкращих ігор року, але й одну з найкращих ігор про супергероїв.

Найкращі ігри року за версією TIME:

Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Marvel's Spider-Man 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Resident Evil 4 Dead Space Super Mario Bros. Wonder Star Wars Jedi: Survivor Diablo IV Dredge

Рік, що минає, став найкращим в історії відеоігор за останні 20 років – високі оцінки в оглядах і відгуки геймерів підтверджують це. У 2023 році вийшло понад 25 тайтлів із середнім балом 90 і більше. Це результат поєднання сиквелів, на розробку яких пішли роки, а також відточених рімейків і ремастерів.

Майбутній рік теж обіцяє бути багатим на найрізноманітніші ігрові релізи. УНІАН склав топ-15 найочікуваніших ігор 2024 року. Серед них є як крупні ААА-релізи так і сміливі інді-тайтли, тому кожен знайде щось для себе.

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