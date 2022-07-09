Розробники показали на фото величезну стопку паперів з історією для майбутнього сиквела.

Фінська студія Remedy Entertainment продовжує працювати над хорором з елементами виживання Alan Wake 2. Нещодавно творчий директор гри Сем Лейк і головний сценарист команди Клей Мерфі показали сценарій сиквела і назвали сюжет "монстром". Стопка паперів виглядає вражаюче і, швидше за все, налічує не менше тисячі сторінок.

Відповідною інформацією Сем Лейк поділився на своєму особистому акаунті в Twitter: "Зйомки тривають з нашим зоряним складом акторів. Ми написали тонну сторінок з Клеєм Мерфі. Думаю, більше, ніж будь-коли (ця історія — просто монстр). Ще більше належить написати після невеликої літньої перерви в цьому темному місці під назвою письменницька кімната".

На фото, яке прикріпили до посту, можна побачити стопку паперів висотою близько метра. А з тексту повідомлення випливає, що сюжет в Alan Wake 2 буде наймасштабнішим з усіх ігор Remedy.

У травні генеральний директор фінської студії Теро Віртала повідомив, що до релізу проекту належить виконати ще багато роботи. Але сиквел вже знаходить потрібну форму. За словами Лейка, велика частина гри доступна для проходження, але найближчим часом Remedy не збирається влаштовувати демонстрацій.

Alan Wake 2 — основні подробиці

Це перший повноцінний хорор з елементами виживання від фінської студії. Події сиквела розгортаються після сюжету першої частини, в центрі історії — письменник Алан Уейк.

Розробники обіцяють реалізувати заплутану оповідь і напружену атмосферу.

Проект створюється на вдосконаленій версії рушія Northlight, власної технології Remedy. Це гарантує належний рівень реалізму.

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