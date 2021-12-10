Про гру поки мало що відомо, а більше деталей з'явиться наступного літа.

Перша Alan Wake вийшла в 2010 році на Xbox 360, а пізніше вона дісталася до інших платформ — в звичайному і оновленому вигляді. Гра встигла стати культовою і обзавелася цілою армією фанатів. Весь цей час вони чекали продовження, і тепер їх мрія збулася. Студія Remedy Entertainment у партнерстві з Epic Games анонсувала Alan Wake 2.

У дебютному трейлері проекту показали моторошне місце злочину в лісі. Після цього глядачам продемонстрували нічну і денну версію якогось містечка — можливо, це Брайт Фоллс з оригіналу. На його вулицях виднівся самотній силует. Коли камера наблизилася, то стало зрозуміло, що це письменник Алан Уейк — головний герой серії. Він запалив флаєр — один із способів захисту від ворогів в першій частині, — після чого на екрані з'явилися терміни запуску Alan Wake 2. Реліз проекту відбудеться в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. На минулому поколінні консолей гра не вийде.

Подробиці Alan Wake 2

За словами креативного директора Remedy Сема Лейка, Alan Wake 2 стане першим хоррором з елементами виживання для студії.

Більше деталей розробники не розкрили, але вони вже заявили, що розкажуть про все докладніше влітку 2022 року.

Автор: Назар Степорук