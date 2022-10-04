Компанія повідомила про п'ять основних проектів і додаткові ініціативи.

Польська студія CD Projekt RED провела фінансову презентацію для інвесторів та сесію відповідей на запитання. В рамках заходу компанія поділилася своїми амбітними планами на майбутнє. Вона представила відразу п'ять проектів, а також різні додаткові ініціативи.

CDPR збирається розвивати три франшизи. Перша — це, звісно, "Відьмак". Загальний тираж проектів серії перевищив 65 мільйонів копій. Зараз польська студія створює три гри у всесвіті The Witcher.

Project Polaris — початок нової трилогії RPG у відкритому світі, яка базується на спадщині "Відьмака 3". Гра знаходиться на стадії підготовки до розробки. Над нею працює колектив з понад 150 фахівців. Дві інші частини трилогії вийдуть протягом шести років після Project Polaris.

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Project Canis Majoris — сюжетно-орієнтована RPG з відкритим світом у всесвіті "Відьмака". Створюється за контрактом сторонньою студією, в яку входять ветерани серії.

Project Sirius — "новаторський погляд на всесвіт The Witcher розповість незабутню історію для старих фанатів і нової аудиторії". Конкретних подробиць гри немає. За її створення відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени минулого року. Проектом займаються понад 60 осіб, а польський офіс CD Projekt RED підтримує колектив.

У всесвіті Cyberpunk 2077 створюються два проекти. Це раніше анонсоване сюжетне доповнення Phantom Liberty і Project Orion. Остання гра стане повноцінним сиквелом екшен-RPG 2020 року, але до його розробки поки навіть не переступили.

А третя франшиза, яку збирається розвивати CDPR, буде новою. Її початком стане гра під кодовою назвою Project Hadar. Проект розробляється з кінця 2021 року силами невеликої команди і зараз знаходиться на стадії планування.

Що ще розповіла CD Projekt RED

Компанія хоче, щоб у більшості її нових ігор з'явився мультиплеєр на додаток до сюжетних кампаній. У Project Sirius він вже заявлений.

Франшизи будуть розвивати в різних напрямках. Сюди відносяться сюжетні, багатокористувацькі і мобільні ігри, фільми, серіали і мультсеріали.

CD Projekt RED відкрила нову студію в Північній Америці. При цьому компанію покинув її засновник Марцін Івінський, зберігши місце в раді директорів.

Версію The Witcher 3: Wild Hunt для консолей PlayStation 5 і Xbox Series все ще планують випустити до кінця 2022 року.

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