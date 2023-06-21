Проєкт називається Super Mario Bros. Wonder.

Nintendo на свіжому шоу Direct анонсувала Super Mario Bros. Wonder. Це той самий проєкт, про який розповідали інсайдери до початку заходу. Гра вийде 20 жовтня 2023 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

Перше, що варто відзначити — Super Mario Bros. Wonder виконана у форматі двомірного платформера. Вона відсилає до старих частин франшизи з 80-х і 90-х років минулого століття. Це стосується, в тому числі і основ геймплея. Головний герой Маріо проходить рівні зліва направо, бігає, стрибає, залазить в труби, збирає гриби для зростання тощо. Навіть інерція під час прискореного пересування відчувається так само, як в ранніх проэктах серії.

Однак у Super Mario Bros. Wonder буде багато унікальних механік. Схоже, розробники підготували особливості для кожного з рівнів. На одному з них Маріо зможе підніматися вгору по водоспадах, на другому — подовжувати тіло, а на третьому — пересуватися верхи на великих овечках. Судячи з дебютного трейлеру, в плані геймплейного різноманітності Super Mario Bros. Wonder не поступається іншим сучасним частинам франшизи.

Що ще відомо про Super Mario Bros. Wonder

У платформері буде кілька іграбельних персонажів. Крім Маріо, показали Луїджі, Принцесу Піч і Тоада. А Боузер знову стане головним лиходієм.

Super Mario Bros. Wonder включає кооператив до чотирьох осіб на одному екрані.

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