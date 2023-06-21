Про це стало відомо з розмови про серію Mario + Rabbids.

Генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо підтвердив, що Nintendo розробляє нову консоль. Чутки і витоки про потенційну Switch 2 ходили давно, але свіжу заяву можна вважати офіційною інформацією.

Керівник дав інтерв'ю порталу GamesIndustry.biz. Під час бесіди Гіймо заявив, що Nintendo радила випустити тільки одну частину Mario + Rabbids на Switch. Компанія вважала, що французькому видавництву варто притримати реліз сиквела з підзаголовком Sparks of Hope, поки вона не розробить нову консоль.

З цієї заяви стають зрозумілими плани Nintendo: японський платформотримач давно працює над потенційною Switch 2. Приставка не з'явиться на ринку до квітня 2024 року, про що компанія згадувала у фінансовому звіті. Однак в витоках говорилося, що реліз консолі повинен відбутися в один час з PS5 Pro, тобто в кінці 2024-го.

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За словами Гіймо, Ubisoft повинна була скористатися порадою Nintendo. Керівник вважає причиною слабких фінансових показників Sparks of Hope випуск двох схожих проєктів з однієї серії на Switch. Як заявив гендиректор, на платформах Nintendo "ігри ніколи не вмирають" і можуть залишатися актуальними протягом 10 років. Він вважає, що така ситуація сталася з Mario + Rabbids: сиквел, схожий на попередника, випустили занадто рано.

Mario + Rabbids: основна інформація

Це серія тактичних ігор з покроковими битвами. Під управління користувачів потрапляють персонажі з двох всесвітів, які рятують світ від зла.

Перша частина, Mario + Rabbids Kingdom Battle, вийшла в 2017 році, а сиквел — в 2022-му. Зазвичай п'ять років — це стандартний проміжок для випуску продовження.

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