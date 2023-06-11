Це проєкт з відкритим світом від Ubisoft.

Одним із сюрпризів на Xbox Games Showcase став анонс Star Wars Outlaws. Це гра у всесвіті "Зоряних війн" від Ubisoft та її внутрішньої студії Massive Entertainment.

Ролик виконано у кінематографічному форматі, а основна презентація проєкту відбудеться на Ubisoft Forward. Гра присвячена Кей Весс, найманці, яка ховається від мисливців за головами і промишляє різними незаконними справами. У дебютному трейлері можна побачити, як вона втікає від переслідувачів і повертається на корабель, де героїну очікував такий собі Джейлен. Останній запропонував угоду, здатну забезпечити Весс на все життя.

"Перша в історії гра з відкритим світом Star Wars, дія якої розгортається між подіями фільмів "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая". Досліджуйте різні планети галактики, як легендарні, так і нові. Ризикуйте всім у ролі Кей Весс, починаючої негідниці, яка шукає свободу і засоби для початку нового життя, разом зі своїм супутником Ніксом. Боріться, крадіть і перехитріть злочинні синдикати галактики, приєднавшись до найбільш розшукуваних в Галактиці", — сказано в описі гри.

Детальніше про Star Wars Outlaws

Проект анонсували ще на початку 2021 року у партнерстві з Lucasfilm Games. Але з тих пір ніякої конкретної інформації про гру не надходило. Відомо лише, що це буде екшен у відкритому світі.

За створення проєкту відповідає Massive Entertainment, а розробляється гра на пропрієтарному рушії Snowdrop. Реліз відбудеться в 2024 році.

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