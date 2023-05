Це може бути екшен у всесвіті "Зоряних війн".

Французьке видавництво Ubisoft збирається випустити протягом фінансового року деяку масштабну секретну гру. А журналіст розповів, про який проєкт може йтися.

Компанія нещодавно випустила звіт з результатами за минулий рік. Правда, в грошовому еквіваленті досягнень у Ubisoft немає. Операційний збиток за 12 місяців склав 500 мільйонів євро, а продажі знизилися на 18%.

Щоб заспокоїти інвесторів, французьке видавництво представило лінійку ігор на поточний рік. Вона включає 8 новинок: Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, XDefiant, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence і ще один великий проект. Назву останнього Ubisoft не розкрила, але зате це зробив журналіст Kotaku Ітан Шаг.

Репортер написав в особистому мікроблозі: "Ubisoft заявила, що до кінця фінансового року випустить Assassins' Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar і "ще одну велику гру". Можливо, це будуть "Зоряні війни". Я чув, що розробка йде добре, і компанія прагне випустити її якомога швидше".

Гра у всесвіті "Зоряних війн" від Ubisoft: що відомо

Проект анонсували ще на початку 2021 року у партнерстві з Lucasfilm Games. Але з тих пір ніякої конкретної інформації про гру не надходило. Відомо лише, що це буде екшен у відкритому світі.

За створення проєкту відповідає Massive Entertainment, а розробляється гра на пропрієтарному рушії Snowdrop.

