Користувачі будуть протистояти роботам з угруповання "Легіон".

Студія Cats Who Play і видавництво Slitherine анонсували стратегію в реальному часі Terminator: Dark Fate — Defiance. Вона створюється у всесвіті "Термінатора" і розповість про боротьбу проти розумних машин з угруповання "Легіон". У грі також реалізують мультиплеер з трьома фракціями.

Сюжетна кампанія присвячена боротьбі людства проти роботів. Користувачам належить згуртувати залишки вцілілих і знайти вірних союзників. Ворогами в проекті будуть не тільки машини, а й інші люди, які відкинули всі моральні цінності після Судного дня. Гравцям також доведеться домовлятися з різними фракціями і мирити ворогуючі угруповання заради досягнення глобальної цілі.

Кампанія в Terminator: Dark Fate — Defiance ділиться на місії, в яких потрібно битися з противниками. Користувачі повинні наймати солдатів і техніку, навчати нові підрозділи, розширювати список спорядження і навичок, отримувати доступ до більш ефективного озброєння і так далі.

Інші подробиці Terminator: Dark Fate — Defiance

У грі буде багато різних юнітів — від піхоти до безпілотників і важкої бронетехніки.

На полі битви все залежить від обраної тактики. У користувачів завжди будуть обмежені ресурси, тому доведеться піклуватися про кожну бойову одиницю.

Спорядження юнітів може пошкоджуватися. Від стану екіпіровки залежать характеристики захисту і атаки.

Dark Fate — Defiance відзначиться реалістичною системою руйнації оточення. Гравці зможуть знести безліч будівель на локаціях.

Terminator: Dark Fate — Defiance вийде на ПК в 2022 році, точна дата поки не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити наступні матеріали:

Автор: Назар Степорук