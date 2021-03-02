Дії шутера Aliens: Fireteam розгорнеться через 23 роки після подій третьої частини "Чужого".

Студія Cold Iron презентувала гру Aliens: Fireteam – кооперативний шутер за мотивами кінофраншизи "Чужий". Гра вийде влітку на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та консолі минулого покоління.

В Steam вже з'явилася сторінка гри.

Трейлер Aliens: Fireteam

Подробиці Aliens: Fireteam

Дії гри розгорнуться через 23 роки після подій фільму "Чужий 3". За сюжетом космічний корабель Endeavor отримав тривожний сигнал з далеких колоній, і вирушив на допомогу.

Aliens: Fireteam розрахована на кооператив для трьох осіб.

У гравців буде на вибір 5 класів персонажів: стрілець, підривник, технік, медик та розвідник.

У розпорядженні бійців 30 видів зброї, яку можна модифікувати.

У грі буде 20 видів супротивників. Серед них 11 різноманітних ксеноморфів та андроїди компанії "Вейланд-Ютані".

Розробники обіцяють, що в Aliens: Fireteam буде чотири сюжетні кампанії.

Нагадаємо, останньою успішною грою за всесвітом "Чужого" був хорор Alien: Isolation. Він розповідав історію дочки Еллен Ріплі, головної героїні фільмів, яка вирушила на космічну станцію "Севастополь" у пошуках матері.

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Автор: Сергій Коршунов