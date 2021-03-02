Реліз Aliens : Fireteam відбудеться цього літа / фото Cold Iron Studios
Студія Cold Iron презентувала гру Aliens: Fireteam – кооперативний шутер за мотивами кінофраншизи "Чужий". Гра вийде влітку на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та консолі минулого покоління.
В Steam вже з'явилася сторінка гри.
Трейлер Aliens: Fireteam
Подробиці Aliens: Fireteam
- Дії гри розгорнуться через 23 роки після подій фільму "Чужий 3". За сюжетом космічний корабель Endeavor отримав тривожний сигнал з далеких колоній, і вирушив на допомогу.
- Aliens: Fireteam розрахована на кооператив для трьох осіб.
- У гравців буде на вибір 5 класів персонажів: стрілець, підривник, технік, медик та розвідник.
- У розпорядженні бійців 30 видів зброї, яку можна модифікувати.
- У грі буде 20 видів супротивників. Серед них 11 різноманітних ксеноморфів та андроїди компанії "Вейланд-Ютані".
Розробники обіцяють, що в Aliens: Fireteam буде чотири сюжетні кампанії.
Нагадаємо, останньою успішною грою за всесвітом "Чужого" був хорор Alien: Isolation. Він розповідав історію дочки Еллен Ріплі, головної героїні фільмів, яка вирушила на космічну станцію "Севастополь" у пошуках матері.