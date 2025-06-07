Сторінка гри вже з'явилася в Steam.

На Summer Game Fest 2025 анонсували Game of Thrones: War for Westeros, класичну стратегію в реальному часі за всесвітом Джорджа Мартіна.

Гра запропонує битви в реальному часі, де можна буде взяти під контроль одну з чотирьох фракцій: Старки, Ланністери, Таргарієни або Король Ночі.

У кожної сторони будуть унікальні юніти, герої та механіки. У бою можна буде використовувати піхоту, кавалерію, облогові машини, велетнів і драконів, комбінуючи здібності героїв і командуючи арміями в дусі справжнього полководця.

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У War for Westeros буде як одиночна кампанія, так і мультиплеєрні битви, в яких довіра - рідкість, а зрада - інструмент. Гравцям доведеться укладати союзи, розривати їх і хитрувати, щоб залишитися на вершині Вестероса.

Розробкою займається PlaySide Studios, а видає Warner Bros. Реліз гри заплановано на 2026 рік на ПК. Сторінка гри вже є в Steam, де її можна додати до списку бажаного.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest 2025 показали трейлер End of Abyss. Пригодницьку гру, яка візуально вже дуже нагадує Little Nightmares, тільки з вогнепалом. Гра стане ексклюзивом Epic Games Store.

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