Гра стане ексклюзивом Epic Games Store.

На Summer Game Fest 2025 показали трейлер End of Abyss, пригодницької гри під видавництвом Epic Games.

При перегляді трейлера нескладно помітити візуальні подібності із серією Little Nightmares. Тільки тут головна героїня не беззахисна, а цілком собі вміє поводитися з вогнепалом, відстрілюючи ворогів.

Схоже, сюжет зможе запропонувати історію про дослідження якогось занедбаного підприємства, де назовні вибралася якась інфекція, що вразила людей тут, перетворивши їх на зелених мутантів.

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Крім мутантів у героїні є турбота у вигляді роботів, один з яких, що трохи нагадує HAL 9000 з "Космічної одіссеї 2001 року" Кубрика, кличе персонажа до себе.

Реліз End of Abyss заплановано на 2026 рік. На ПК гра стане ексклюзивом Epic Games Store.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest 2025 анонсували Mortal Shell 2, сиквел цікавого гібрида Dark Souls і Bloodborne. Джефф Кілі показав трейлер, де можна оцінити похмуру готичну стилістику гри з колоритними образами ворогів, де щось узяли з Resident Evil, а щось начебто з Гігера.

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