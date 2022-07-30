Проект буде хорором зі ставкою на дослідження місцевості.

Нещодавно видавництво Annapurna Interactive провело власне ігрове шоу, на якому глядачам представили кілька новинок. Однією з них став хорор з елементами виживання The Lost Wild, де користувачі потраплять на великий острів з динозаврами.

Дебютний трейлер проекту запам'ятався реалістичною графікою. Розробники зі студії Great Ape Games добре потрудилися над рослинністю, освітленням і моделями динозаврів. Якщо на релізі The Lost Wild буде виглядати саме так, то зможе привабити частину покупців завдяки одному лише зовнішньому вигляду.

Історія гри присвячена розслідуванню таємниці в серці острова, на якому розгортаються всі події. Користувачам належить ретельно досліджувати місцевість і шукати корисні предмети, щоб підвищити свої шанси на виживання. Основним джерелом небезпеки в The Lost Wild будуть динозаври.

Гравцеві доведеться уникати зустрічей з хижаками і відволікати їх допоміжними засобами. А якщо користувача помітять, то залишиться тільки бігти і ховатися в затишному місці.

The Lost Wild — інші подробиці

Історія в хорорі подається через розмови з таємничим співрозмовником по рації. З його допомогою гравці дізнаються, що сталося на острові, і звідки взялися динозаври.

Битв в The Lost Wild немає, але способи короткочасно захиститися від ворогів будуть. Наприклад, можна підпалити факел або вистрілити з ракетниці. Це дозволить налякати хижаків, і вони відступлять. Розробники обіцяють реалізувати різні комбінації вогню і нелетальної зброї.

The Lost Wild вийде в 2024 році виключно на ПК, точна дата релізу не повідомляється.

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