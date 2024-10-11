Обидві гри будуть духовними спадкоємцями Disco Elysium.

Дві нові інді-студії Longdue і Dark Math Games, сформовані колишніми співробітниками ZA/UM, оголосили про роботу над проєктами, які стануть духовними спадкоємцями Disco Elysium. Також студії включають у себе ветеранів індустрії, які раніше працювали в Bungie, Rockstar та інших відомих компаніях.

Longdue розробляє психологічну RPG, яка дасть змогу гравцям буквально змінювати світ своїми рішеннями. За словами наративного директора Гранта Робертса, гра досліджуватиме "тонку взаємодію між свідомим і підсвідомим, видимим і невидимим". Світ гри постійно змінюватиметься фізично, візуально і тематично залежно від виборів гравця.

"Ми продовжуємо спадщину cRPG останніх 30 років, починаючи від Fallout і Baldur's Gate до Disco Elysium, яка поставила дуже високу планку", говорить Робертс.

Він підкреслює, що студія не прагне конкурувати з Disco Elysium, а хоче створити щось нове, натхненне найкращими традиціями жанру.

Водночас Dark Math Games анонсувала свій проєкт XXX Nightshift, яка набагато більше натхненна Disco Elysium. Гра перенесе гравців у 2086 рік, де вони візьмуть на себе роль патрульного Дінори Кац, яка застрягла в розкішному гірськолижному курорті в Антарктиді. Студія обіцяє глибокий рольовий досвід з безліччю інструментів і рівнів геймплея.

У трейлері, випущеному Dark Math Games, присутні характерні для Disco Elysium візуальні елементи та інтригуючі діалоги. Засновники студії зазначають, що гра запропонує інноваційну рольову систему, яка поважає час гравця і довіряє його інтелекту, надаючи значущі вибори, що впливають на розвиток сюжету.

"Ми привнесемо щось свіже в традиційні RPG-механіки. Ви самі побачите. І, звісно, трохи менше слів і, можливо, трохи більше куль. Загалом: набагато більше задоволення", заявив один із засновників студії Тімо Альберт.

Обидві студії підкреслюють, що їхні проєкти перебувають на ранніх стадіях розроблення, і вони з нетерпінням чекають на можливість поділитися детальнішою інформацією в майбутньому.

Нагадаємо, що нещодавно SEGA офіційно оголосила про розробку сиквела Alien: Isolation. Уже відомо, що в проєкті бере участь Ел Хоуп, геймдиректор першої частини.

Трохи про Disco Elysium

Disco Elysium - це інноваційна рольова гра, випущена 2019 року студією ZA/UM. Гра отримала широке визнання за свою глибоку наративну структуру, комплексні діалоги та унікальну систему навичок. Головний герой - детектив з амнезією, який розслідує вбивство в похмурому й атмосферному місті Ревашоль.

Гра вирізняється тим, що надає гравцям величезну свободу у виборі стилю проходження, чи то дипломатія, залякування, чи то інтелектуальний аналіз. Disco Elysium отримала безліч нагород, включно зі званням "Найкраща гра року" від різних видань, і встановила нові стандарти для наративних RPG.

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