Однак коли гравці знову зустрінуться з Чужим - інформації поки що немає.

Компанія SEGA оголосила про розробку сиквела хоррора Alien: Isolation. Довгоочікуваний анонс був зроблений на честь десятиліття з моменту виходу оригінальної гри.

Наразі нова гра перебуває на ранніх етапах виробництва, тому подробиць практично немає. Креативний директор оригінальної Alien: Isolation, Ел Хоуп, особисто підтвердив участь у розробці та звернувся до шанувальників із вдячністю за їхню багаторічну підтримку. За його словами, команда Creative Assembly робить усе можливе, щоб перевершити очікування фанатів і запропонувати їм щось дійсно особливе.

Нагадаємо, що нещодавно ще одна культова франшиза Halo оголосила про розробку кількох нових ігор у серії. Важливим нововведенням став перехід проєктів на новий рушій Unreal Engine 5, це дасть змогу розробникам швидше розробляти ігри, а також спростить пошук нових співробітників на проєкти.

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Трохи про Alien Isolation

Перша частина Alien: Isolation вийшла 7 жовтня 2014 року і швидко завоювала визнання критиків і гравців. Середня оцінка гри на Metacritic становить 79 балів зі 100 за версією журналістів і 8,3 з 10 від користувачів, а в Steam проєкт має значні 92% позитивних відгуків. Багато хто відзначає, що гра зуміла передати атмосферу оригінальних фільмів про Чужого і подарувала унікальний досвід виживання на борту космічної станції, захопленої прибульцями.

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