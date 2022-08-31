Офіційних подробиць нової гри поки немає.

Студія Hangar 13 і видавництво 2K Games анонсували нову частину Mafia. Розробники оголосили про створення продовження на честь двадцятиріччя серії. Користувачі також отримають подарунок в рамках святкування ювілею — першу гру з трилогії в Steam.

Про нову Mafia розповів генеральний менеджер Hangar 13 Роман Хладік в інтерв'ю на офіційному сайті франшизи. Керівник встиг попрацювати над усіма іграми серії.

"Я радий підтвердити, що ми почали роботу над абсолютно новим проектом Mafia! Хоча до його запуску ще кілька років, і поки ми не можемо повідомити ніяких подробиць, але ми дуже раді продовженню роботи над улюбленою франшизою і можливості порадувати наших гравців новими історіями", — заявив Хладик.

Відео дня:

А що стосується роздачі Mafia: The City of Lost Heaven, то акція стартує завтра і триватиме до 5 вересня. Всі бажаючі зможуть зайти на сторінку гри в Steam і додати її в особисту бібліотеку.

Подробиці нової частини Mafia

Хоча розробники не розкрили ніяких деталей, раніше журналісти видання Kotaku провели розслідування і з'ясували деталі.

За створення проекту відповідає підрозділ Hangar 13 з Брайтона. Гра проходить під кодовою назвою Nero і стане приквелом трилогії.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5, який замінив пропрієтарну технологію Hangar 13 під назвою Illusion Engine.

Інсайдер і ведучий подкасту XboxEra Нік Бейкер, відомий під псевдонімом Shpeshal_Nick, заявляв, що головним героєм нової Mafia стане дон Сальєрі, а події розгортатимуться на Сицилії.

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