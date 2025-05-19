Розробники підтягнуть гру візуально, а також перероблять управління і деякі головоломки.

Видавництво Microids і студії Virtuallyz Gaming та Microids Studio Paris представили Syberia Remastered, перевидання культового квесту геймдизайнера Бенуа Сокаля.

Ремастер запропонує оновлену графіку, поліпшене управління, перероблений інтерфейс і адаптовані під сучасні стандарти головоломки. Візуальний стиль і структура оригінальних локацій збережені, але моделі персонажів і оточення були перероблені з нуля.

Сценарій залишиться незмінним: юристка Кейт Вокер приїжджає в Альпи для оформлення юридичних документів, але виявляється втягнутою в подорож Східною Європою за участю автоматонів і ексцентричних персонажів.

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Окремо підкреслюється, що головоломки переробили з прицілом на логічність і сучасну ігрову механіку, без кардинального спрощення.

Реліз Syberia Remastered заплановано на 4 квартал 2025 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що стала відома дата виходу ремастера трилогії "Сталкер". Усім власникам оригіналів перевидання дістануться безкоштовно.

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