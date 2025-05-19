Видавництво Microids і студії Virtuallyz Gaming та Microids Studio Paris представили Syberia Remastered, перевидання культового квесту геймдизайнера Бенуа Сокаля.
Ремастер запропонує оновлену графіку, поліпшене управління, перероблений інтерфейс і адаптовані під сучасні стандарти головоломки. Візуальний стиль і структура оригінальних локацій збережені, але моделі персонажів і оточення були перероблені з нуля.
Сценарій залишиться незмінним: юристка Кейт Вокер приїжджає в Альпи для оформлення юридичних документів, але виявляється втягнутою в подорож Східною Європою за участю автоматонів і ексцентричних персонажів.
Окремо підкреслюється, що головоломки переробили з прицілом на логічність і сучасну ігрову механіку, без кардинального спрощення.
Реліз Syberia Remastered заплановано на 4 квартал 2025 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що стала відома дата виходу ремастера трилогії "Сталкер". Усім власникам оригіналів перевидання дістануться безкоштовно.