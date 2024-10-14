У наявності всі улюблені елементи франшизи.

Big Fan Games, новий видавничий лейбл Devolver Digital, який заснували всього два тижні тому, вже анонсував свою першу гру: Tron: Catalyst - новий сюжетний пригодницький проєкт у дусі рогалика Hades. Розробкою займається студія Bithell Games, відома за візуальною новелою Tron: Identity, що також входить до медіафраншизи Disney.

У центрі сюжету - програма на ім'я Екзо, яка займається доставкою у віртуальній Системі. Однак її життя повністю змінюється після того, як таємнича посилка вибухає і наділяє її особливими здібностями. Тепер Екзо повинна ховатися від переслідувачів і розгадувати загадки віртуального світу.

Набуті вміння дадуть змогу Екзо взаємодіяти з невеликими збоями в системі, відкривати секретні області та маршрути, а також впливати на дії протиборчих угруповань. Хоча гра не матиме відкритого світу, розробники обіцяють просторі локації, які можна буде досліджувати як пішки, так і на знаменитому світлоциклі.

Як повідомляють журналісти IGN, які вже пограли в гру, геймплей Tron: Catalyst орієнтований на динамічні битви і дослідження світу. Гра нагадує Hades завдяки ізометричній камері та безперервному потоку дій.

Головна героїня Екзо використовує як основну зброю диск ідентифікації, його можна застосовувати як для ближніх атак, так і для дальніх кидків, а також комбінувати удари, використовуючи рикошет від поверхонь і ворогів. Усе це супроводжується яскравим неоновим стилем, що створює фірмову атмосферу Tron.

Розробники обіцяють глибоку систему поліпшень персонажа, яка дає змогу прокачувати як бойові, так і навігаційні навички. Частина поліпшень буде доступна під час сюжету, інші ж можна буде розблокувати, збираючи зелені фрагменти даних для накопичення досвіду.

Реліз заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, Mac, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch.

Крім того, вже відомі мінімальні системні вимоги для гри, які, слід сказати, досить скромні. На жорсткому диску проект займатиме всього 3 ГБ вільного місця.

Системні вимоги Tron: Catalyst

OC: Windows 10 x64

Процесор: Intel Core i3-4160 / AMD FX-4350

Відеокарта: GeForce GTX 960 / Radeon RX 460

DirectX: 12

Місце на диску: 3 GB

Нагадаємо, що нещодавно вийшов інший рогалик: Halls of Torment. Гра поєднує в собі найкраще від Diablo та Vampire Survivors, проєкт вже зібрав купу позитивних відгуків, а відомий ігровий блогер Asmongold повідомив, що: "ця гра змінила моє життя".

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