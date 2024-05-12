Автори Hades 2 знизили ціну на гру в українському Steam – коштує дешевше за оригінал

В українському регіоні ціна на гру одна з найнижчих і становить лише 460 грн.

Автори "рогалика" Hades 2 менше ніж за тиждень після релізу знизили ціну на хітову новинку в кількох регіонах Steam, включно з українським – про це пишуть користувачі в мережі.

Спочатку вартість Hades 2 у ранньому доступі становила 600 грн, але тепер її знизили до 460 грн. Тим, хто купив за старою ціною, автоматично повернули частину грошей. Таким чином, український регіон Steam увійшов до трійки з найнижчими цінами на новинку Supergiant Games.

Показово, що звернути увагу розробників з Supergiant Games на цінник гри просили польські гравці. Як виявилося, ціна в цьому регіоні була чи не найвищою (139 злотих ~ 35 доларів), що навіть дорожче за оригінальну вартість у США в $30. Студія пішла назустріч гравцям і знизила її до 117 злотих.

Варто зазначити, що в інших регіонах змін не відбулося. Так само, як і в магазині EGS – там гра, як і раніше, коштує 600 грн.

Багато користувачів написали, що після такого жесту відразу ж купили гру, хоча спочатку планували зробити це вже після релізу повної версії і знижок. Ба більше, зниження ціни зробило Hades 2 дешевшою за першу частину, яка без знижок продається за 515 грн.

Повноцінний реліз Hades 2 очікується не раніше кінця 2024 року. Але вже зараз, за словами розробників, контенту в даній версії гри більше, ніж у всій оригінальній Hades, що вийшла в 2020. У Steam у гри 94% позитивних відгуків, також сиквел отримав український переклад.

Hades 2 - що потрібно знати про гру

Сюжет гри заснований на давньогрецькій міфології. Головною героїнею гри є Меліноя, сестра протагоніста першої частини. Вона вирушає на полювання за титаном Кроносом, а під час своєї подорожі дівчині доведеться зустріти різних богів, які будуть їй допомагати.

Проєкт багато в чому натхненний тематикою чаклунства, Підземного царства і всього таємничого. Однією з центральних фігур у сиквелі стане Геката, богиня чар і привидів.

Першу частину Hades називають ідеальна roguelite-грою, яка не набридає сотні годин. А за кількістю номінацій у 2020 році вона поступилася лише The Last of Us Part II.

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