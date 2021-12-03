Ролик дозволяє скласти попередню думку про гру.

В рамках п'ятого епізоду шоу Dying 2 Know польська студія Techland представила 16-хвилинну геймплейну демонстрацію зомбі-екшену Dying Light 2 Stay Human. Ролик включає проходження однієї з сюжетних місій, паркур і видовищні битви.

Починається відео з епізоду на даху. Головний герой Ейден Колдуелл і дівчина Лаван, роль якої виконала Розаріо Доусон, забралися на дозорну вежу. Вони чекали, поки в Місті, де розгортаються події гри, загориться світло. В результаті лампи і прожектори на вулицях поселення все-таки запалилися, але потім швидко згасли. Після цього протагоніст хотів відправитися на загадковий об'єкт під назвою "Риб'яче око", але Лаван доручила йому йти на підстанцію.

По дорозі до цілі Ейден використовував параплан. Він дозволяє швидко переміщатися і забиратися на недоступні об'єкти. Щоб набрати висоту, потрібно використовувати потоки повітря з труб. Польоти головний герой чергував з паркуром. Він спритно стрибав, бігав по стінах, перекидався і так далі.

Після прибуття на підстанцію Ейден зустрівся з членами угруповання "Миротворці". Разом вони воювали з бандитами, які теж туди приїхали. Битва вийшла дуже видовищною: головний герой наносив удари холодною зброєю, ухилявся, ставив блок, атакував з двох ніг і навіть притягував ворогів тросом.

Що ще показали в новій демонстрації Dying Light 2 Stay Human

На дахах багатоповерхівок буде багато точок інтересу. Наприклад, можна зустрітися з мародерами і вбити їх.

У денний час зомбі ховаються в темних місцях. Це видно в епізоді, де головний герой проходив через будівлі.

Розмови включатимуть варіанти відповіді, однак вибір реплік малий. Зазвичай можна просто уточнити якусь інформацію.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Гра вже пішла на золото, так що переносів не буде.

Автор: Назар Степорук