Виступи співачки пройдуть з 7 по 9 серпня.

В королівській битві Fortnite пройде захід "Розлом-тур", в межах якого відбудеться низка концертів Аріани Гранде. Гравці зможуть відвідати віртуальні виступи американської співачки з 7 по 9 серпня.

Під час концертів у відвідувачів буде можливість отримати особливі нагороди. Їх видаватимуть за проходження спеціальних місій, повідомила студія Epic Games на сайті гри.

Також у внутрішньоігровому магазині з'явиться екіпірування Аріани Гранде та прикраса на спину "Порося Смоллз".

Розклад концертів Аріани Гранде в Fortnite:

7 серпня – початок 01:00 за Києвом;

7 серпня – початок 21:00 за Києвом;

8 серпня – початок 7:00 за Києвом;

8 серпня – початок 19:00 за Києвом;

9 серпня – початок 01: 00 за Києвом.

Трейлер Аріана Гранде у Fortnite

Нагадаємо, виступ американської поп-ікони – це далеко не перший концерт в Fortnite. Раніше у королівській битві виступали діджей Diplo, Young Thug, Ноа Сайрус і чотириразовий володар "Латинської Греммі" Джей Бальвін. Наймасштабнішим був концерт репера Тревіса Скотта, який подивилося 27 мільйонів осіб.

Автор: Сергій Коршунов