Мультсеріал за мотивами League of Legends повернеться на екрани в листопаді.

Netflix несподівано опублікувала дебютний тизер-трейлер другого сезону "Аркейн", анімаційного серіалу за мотивами гри League of Legends. Перший сезон, на думку критиків і звичайних глядачів, став чи не найкращою адаптацією ігор на телеекранах.

Хвилинний тизер не дає ніякої нової інформації, зате показали декілька нових (для шоу) персонажів – божевільного алхіміка Сінджеда і, судячи з усього, Варвіка, про якого фанати запитувались відтоді, як завершився перший сезон.

Шоураннери описують другий сезон словами "війна" і "рубікон". Це все одно буде продукт для дорослих, і в ньому навіть можуть з'явитися постільні сцени. Глядачі також можуть розраховувати на флешбек за участю юних Сілко і Вандера ще до їх конфлікту

Другий сезон "Аркейна" вийде в листопаді 2024 року. Точної дати поки немає. Відомо, що в ньому повернуться ключові персонажі попередніх епізодів.

"Аркейн": основні подробиці

Це анімаційний серіал за мотивами League of Legends — знаменитої МОВА від студії Riot Games. За створення стрічки відповідала французька команда Fortiche, а всі епізоди вийшли в стрімінговому сервісі Netflix.

Сюжет демонстрував Пілтовер і Заун — дві частини одного міста, які сильно відрізняються між собою. Перша — це притулок еліт і високих технологій. А друга — нетрі, що стали домівкою для злочинців і знедолених.

Баланс між Пілтовером і Зауном виявився під загрозою, коли вдалося винайти Хекстек — технологію для управління магічною енергією.

Прем'єра "Аркейн" відбулася 6 листопада 2021 року.

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