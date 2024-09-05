Хітове шоу за мотивами League of Legends повернеться на екрани в листопаді.р

Netflix нарешті показала повноцінний трейлер другого сезону "Аркейн", анімаційного серіалу за мотивами гри League of Legends. Перший сезон, на думку критиків і звичайних глядачів, став чи не найкращою адаптацією ігор на телеекранах.

Другий сезон серіалу продовжить історію, яку ми залишили цілих три роки тому – і, як видно з трейлеру, ситуація досягла свого апогею. Вай визнає правоту Кейтлін і говорить про те, що її сестра Паудер (Джинкс), яку вона знала раніше, більше не існує. У новому сезоні протистояння Пілтовера і Зауна вийде на новий рівень, як і розбірки сестер.

Шоураннери описують другий сезон словами "війна" і "рубікон". Відомо, що він стане для серіалу останнім, після чого автори планують зайнятися адаптацією іншої історії з League of Legends.

Другий сезон "Аркейна" вийде в листопаді 2024 року. Точної дати поки немає, але, судячи зі злитих промо, прем'єра запланована на 9 листопада.

Аркейн другий сезон трейлер

"Аркейн": основні подробиці

Це анімаційний серіал за мотивами League of Legends — знаменитої МОВА від студії Riot Games. За створення стрічки відповідала французька команда Fortiche, а всі епізоди вийшли в стрімінговому сервісі Netflix.

Сюжет демонстрував Пілтовер і Заун — дві частини одного міста, які сильно відрізняються між собою. Перша — це притулок еліт і високих технологій. А друга — нетрі, що стали домівкою для злочинців і знедолених.

Баланс між Пілтовером і Зауном виявився під загрозою, коли вдалося винайти Хекстек — технологію для управління магічною енергією.

Прем'єра "Аркейн" відбулася 6 листопада 2021 року.

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