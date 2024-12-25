"Люди думають, що ми зняли Arcane, щоб продавати скіни, але насправді ми продавали скіни, щоб зняти Arcane" - Марк Мерілл.

Екранізація League of Legends "Аркейн" не змогла відбити свій бюджет у 250 мільйонів доларів, навіть незважаючи на колосальний успіх серед глядачів і критиків.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела всередині Riot Games. Компанія платила Netflix по 3 мільйони доларів за кожну показану серію серіалу, і ще 3 мільйони Riot заплатила Tencent за право випустити Arcane у Китаї.

Однак за інформацією видання, Riot і не планувала зробити серіал таким, що окупається, скоріше компанія хотіла привернути увагу гравців до Leauge of Legends. У 2021 році, коли вийшов перший сезон "Аркейн", у LoL спостерігався рекордний приріст нових гравців, але вже зовсім скоро показники повернулися на колишні значення. З виходом другого сезону такого буму свіжої крові в MOBA вже не було, але за внутрішніми метриками компанії, другий сезон майже покрив витрати на виробництво.

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На статтю Bloomberg відреагував співзасновник Riot Games Марк Мерілл. За його словами, журналісти не розуміють цінностей компанії, а "Аркейн" виявився неймовірним успіхом.

Мерілл також пригадав інші проєкти Riot Games у всесвіті LoL, у які спершу ніхто не вірив: "Люди, які дивляться на світ із погляду короткострокової вигоди, цинічно та поверхнево, часто не розуміють Riot. Це проявлялося в багатьох випадках: коли говорили, що якісні безкоштовні ігри не зможуть працювати, що кіберспорт не злетить, що наша музика - це маячня, а тепер стверджують, що "Аркейн" не був приголомшливим і не вартий зусиль."

Співзасновник Riot заявив, що мета компанії - не вигода, а задоволення гравців. Це відображається у всіх проєктах компанії, чи то ігри, спорт, музика або анімація:

"Ці люди думають, що ми створюємо проєкти на кшталт "Аркейна", щоб продавати скіни. Але насправді ми продаємо скіни, щоб створювати проєкти на кшталт "Аркейна". Riot - це компанія, рухома місією, де кожен із нас постійно прагне зробити життя гравців кращим. Саме тому нам знову і знову вдається досягати успіху в різних іграх, а тепер і в різних сферах - іграх, спорті, музиці та анімації. (...) Щоб було ясно: "Аркейн" підкорив серця гравців, а значить, це успіх для нас"

Раніше сценаристка "Аркейн" розповідала, куди вона б хотіла вирушити в наступному серіалі за LoL.

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