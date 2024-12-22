Сценаристка 'Аркейн' розповіла, в якому регіоні вона хотіла б бачити продовження серіалу

Аманда Овертон хотіла б переміститися кудись на схід.

Поки продовження "Аркейн" перебуває в розробці, сценаристка серіалу Аманда Овертон поділилася, в який регіон світу Рунтерри вона б хотіла вирушити в наступному шоу.

Цим вона поділилася з виданням Games Radar. За її словами, найбільший інтерес для неї представляє Іонія, як щось, що дуже культурно відрізняється від Пілтовера і Зауна.

Іонія - острівна держава у світі League of Legends, натхненна культурою Азії, зокрема Китаєм. В "Аркейн" нам дали одним оком подивитися на Іонію у флешбеку Мел Медарди в першому сезоні, де її мати Амбесса стратила принцесу держави.

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Але все ж основною причиною для вибору Іонії як місця дій для Овертон залишаються персонажі. Для неї це великий простір, щоб детально заглибитися в історії героїв, і вивчити безліч тем, наприклад матріархат, який діє на території держави:

"Там стільки приголомшливих чемпіонів, у яких можна заглибитися. Це настільки багата тема. Я сподіваюся, що у нас вийде показати, який вигляд має матріархат, тому що, мені здається, такого ще не було на телебаченні. У Фрельйорді - матріархат, і я така: 'Оце так! Я ніколи такого не бачила!'"

І справді, тільки в грі 21 герой родом з Іонії, це не рахуючи персонажів, яких напишуть спеціально для серіалу, розгулятися є де.

Раніше творець Arcane Крістіан Лінке розповідав, що в наступних шоу вони продовжать історії деяких персонажів із перших двох сезонів серіалу.

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