Крупні частини Assassin's Creed виходитимуть кожні два роки, а в перерві між ними – ігри трохи менше.

У світі відеоігор ніколи не бракувало ігор серії Assassin's Creed, але, як і у випадку з більшістю франшиз, темпи випуску нових частих в останні роки безумовно сповільнилися. Торішня Assassin's Creed Mirage не була основною грою, а це означає, що останньою повноцінною грою була "Валгалла" у 2020 році.

Цього року вийде нова частина під кодовою назвою Red, яка перенесе нас в Японію. Але це лише верхівка айсберга: після заплановано щонайменше вісім ігор, включно з двома ремейками. Про це йдеться у великому матеріалі інсайдера Тома Хендерсона, присвяченому майбутньому серії Assassin's Creed.

Як відомо, усі майбутні Assassin's Creed вийдуть у рамках AC Infinity – платформи, яка об'єднає ігри серії та стане свого роду лаунчером із різними функціями. Основним напрямком проєкту називають його сервісність – надання послуг у режимі реального часу. Також через хаб гравці зможуть отримувати доступ до так званих "Проектів" для кожного головного героя.

Поки що все це звучить доволі розпливчасто, але його запустять разом з Assassin's Creed Red наприкінці 2024 року, тож скоро дізнаємося самі.

Які ігри Assassin's Creed вийдуть найближчим часом

На цей момент Ubisoft дотримується такого плану: крупні частини Assassin's Creed виходитимуть кожні два роки, а в перерві між ними – ігри трохи менше.

Assassin's Creed Red вийде цього року, у 2025 році з'явиться онлайнова Invictus (усе це кодові назви), а Hexe – яка, описується як найпохмуріша частина франшизи вперше з жінкою в ролі протагоніста – запланована на 2026 рік.

Після цих трьох тайтлів Ubisoft планує випустити Obsidian (ремейк Black Flag), Nebula (Індія, Ацтеки), Raid (безкоштовний кооп-PvE), Echoes (ще одна онлайн-гра) і другий ремейк невідомої гри. Усі ці проєкти мають вийти до кінця 2030 року, але терміни ще можуть змінитися.

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