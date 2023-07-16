Налаштовувати силу віддачі можна буде через додаток.

Ubisoft в партнерстві з компанією OWO представили футболку з тактильною віддачею за мотивами Assassin's Creed Mirage. Продукт, як повідомляється, дозволить відчути себе головним героєм гри, збільшуючи імерсивність ігрового досвіду.

В описі товару говориться наступне: "При використанні системи OWO, ви зможете відчувати рух під час знищення ваших цілей. Однак будьте обережні! Не підпускайте ворогів занадто близько, інакше ви відчуєте наслідки".

Вперше футболка OWO була представлена на CES 2023. За допомогою електричних імпульсів, що передаються через 12 струмопровідних пластин вона імітує до 30 різних відчуттів, включаючи "укус комахи або удар кулаком". Причому на максимальному рівні удари можуть бути навіть злегка болючими – а їх інтенсивність налаштовується через фірмовий додаток.

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Разом з футболкою покупці отримають цифровий код на завантаження Assassin's Creed Mirage. Пристрій буде сумісний з усіма версіями гри, включаючи ПК і консолі.

Вартість і дату виходу продукту поки не називають. До слова, оригінальна Owo Skin коштує €399.

Assassin's Creed Mirage – основні подробиці

Події гри розгортаються за 20 років до AC Valhalla. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басима – головного героя гри.

Геймплей в "Міражі" натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент в грі робиться на стелс і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Assassin's Creed Mirage вийде 12 жовтня 2023 року на всіх актуальних Xbox і PlayStation, а також ПК.

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