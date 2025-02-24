Перші 10 годин гри вийшли дуже хорошими, розповідає гравець.

Деякі магазини почали продавати дискові копії Assassin's Creed Shadows, хоча офіційний реліз запланований лише на 20 березня.

Деякі гравці, які попередньо замовили гру, вже отримали свої копії та почали ділитися враженнями від перших годин гри. Один такий з'явився на Reddit, гравець заявляє, що награв уже 10-11 годин.

Основний сюжет і додаткові завдання здалися гравцеві дуже цікавими, за перші години він пройшов вісім основних завдань. Гра починається з прологу за Ясуке, але водночас жодних згадок про його дружину, яка, за чутками, мала загинути під час подорожі до Японії, поки що не було.

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Після вступного розділу управління переходить до Наое, але через дев'ять годин гри повернутися до Ясуке все ще не можна. Можливо, герої ще не зустрілися, або між їхніми лініями існують сюжетні обмеження.

Одна з головних особливостей Shadows - величезна кількість катсцен із захопленням рухів. У перші три години майже немає повноцінного геймплея, оскільки гра являє собою суцільну кінематографічну розповідь, а фірмове лого серії з'являється тільки через дві години. При цьому важливі сцени мають справді вражаючий вигляд, немов у фільмі, але звичайні діалоги з NPC дивно контрастують із цим, їхні роти не рухаються, що створює відчуття недоробки.

Геймплейно гра дійсно нагадує Ghost of Tsushima, але зі збереженням впізнаваних механік Assassin's Creed. При цьому стелс тут опрацьований набагато краще, ніж у попередніх частинах серії. Однак динаміка бойової системи не всім здається ідеальною, наприклад, ухилення і парирування відчуваються занадто повільними, через що сутички часом втрачають у темпі.

Що стосується технічного боку, гра виглядає добре відполірованою. За 10 годин гри не трапилося жодного серйозного бага або глітча, якщо не брати до уваги дивного моменту, коли один з NPC просто пройшов крізь стіну.

Атмосфера гри викликає ностальгію за старими частинами, особливо за Assassin's Creed Revelations.

Повноцінний реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня, рецензії від журналістів з'являться 18 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали про "режим канону" в Assassin's Creed Shadows, який прибирає можливість вибрати варіант відповіді в діалогах і робить гру лінійною.

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